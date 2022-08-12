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Kendi elleriyle kirpiye çikolata yedirdi

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Kendi elleriyle kirpiye çikolata yedirdi

Adıyaman'da bir vatandaş bahçesine giren kirpiye kendi elleriyle çikolata yedirerek besledi.

Adıyaman'da bir vatandaş bahçesine giren kirpiye kendi elleriyle çikolata yedirerek besledi.

Adıyaman merkeze bağlı İndire (Zey), köyünde ikamet eden Ahmet Yaşar Karakuş, çikolata yediği esnada bahçesinde bir kirpinin olduğunu fark etti. Kirpinin yanına giden Karakuş, elindeki çikolatayı kirpiye doğru uzattı. Kirpinin bir anda çikolatayı ısırmasıyla, şaşkınlık yaşayan Karakuş, kirpiye dakikalarca çikolata yedirdi. Karakuş, kendi elleriyle beslediği kirpinin çikolata yemesini de telefonuyla kaydetti. Çikolata yiyerek karnını doyuran kirpi, bir süre sonra uzaklaşarak gecenin karanlığında gözden kayboldu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Yaşar Adıyaman Yerel Haberler

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