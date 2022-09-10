Kemerdamları ile bağlıları arasındaki yol asfaltlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde Kemerdamları Mahallesinin Orhaniye ve Muslular bağlıları arasındaki 5 kilometrelik yolda 1'inci kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesinde Kemerdamları Mahallesinin Orhaniye ve Muslular bağlıları arasındaki yolda asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Serkan Sözer, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün ile birlikte yolun son durumunu inceledi. Öztozlu, mahalleler arasında yoğun olarak kullanılan yolu ekiplerin kısa süre içerisinde asfaltladığını belirterek, yenilenen yolun hayırlı olmasını temenni etti. Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız da, "Çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkana çok çok teşekkür ediyoruz, kendisini çok seviyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA