Kemer, İngiltere'de tanıtılacak

Kemer Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kemer'in 2024 yılında İngiltere Turizm pazarında dijital pazarlama ve tanıtım kampanyası için 30 bin avro verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan 2023 yılının son meclis toplantısında konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulümlere dünya devletlerinin sessiz kaldığını belirterek, "İki aydır süren savaşın artık soykırım bile denilmesi İsrail için hafif kalır. Bunu tüm dünya seyrediyor. İnsan haklarından bahseden ve medeniyetin beşiği olduğu söylenen Avrupa ses çıkarmıyor. Gazze'de çok sayıda çocuk, yaşlı hasta vuruluyor. Ambulansları bile vuracak hale geldiler. İsrail'in yaptığı bu katliamı şahsım, Kemer halkı ve Kemer Belediye Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Bu bir insanlık dramıdır. İnşallah en kısa sürede ateşkes sağlanır. Bu katliamları yapanlar mutlaka yargılanmalıdır" dedi.

2023 yılında meclis üyeleriyle birlikte güzel işler yaptıklarına değinen Topaloğlu, "Bize güvenen Kemer halkına ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Son olarak Göynük Mahallesi'nde kapalı pazar yerimizin betonu döküldü. Bunun arkasından Tekirova Mahallesi'nde de pazar yeri yapmak için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Meclis toplantısında Sayıştay Başkanlığının 2022 Mali yılı Denetim Sonuçları ile ilgili meclise bilgi verildi.

Kemer Belediyesinde geçici işçi statüsünde çalışan işçilere çalışma vizesi verilmesi oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Zabıta Müdürlüğünden, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ödenek aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

Antalya'da ikamet eden Kemer Belediye personeline 2023 yılı için tahsis edilen personel servis otobüsünün devam etmesi ve aylık ücretinin 960 lira olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Tanıtıma ödenek

Kemer'in 2024 yılında İngiltere turizm pazarında dijital pazarlama ve tanıtım kampanyası için Jet2 Holidays Limited Seyahat Acentesi ile yapmış olduğu sözleşmenin tanıtım gideri maliyeti yeniden görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda İngiltere'de Kemer tanıtımı için 30 bin avro verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Beycik Mahallesi 190 ada 5 ve 6 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na ilişkin imar planı oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Arslanbucak Mahallesi'nde 22/02/2023 tarihli ve 6835 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ilan edilen "Arslanbucak Turizm Merkezi" içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak imar planı çalışmalarında kamu lojmanı alanı oluşturulması görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 361 dönümün 61 dönümünün Kültür ve Turizm Bakanlığından Kemer Belediyesine tahsisinin istenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi mülkiyetinde olan Arslanbucak Mahallesi 271 ada 7 parselin ve 269 ada 2 parselin konut kullanımından park ve çocuk bahçesi kullanımına, 273 ada kuzeyi, 269 ada batısı ve 275 ada doğusunda bulunan çocuk oyun alanı ve park alanlarının bir kısmının konut alanına dönüştürülmesi oy birliği ile İmar Komisyonu'na sevk edildi.

Alevi Kültür Derneği Kemer Şubesi'nin, Kemer Merkez Mahallesi 34 ada 2 parsel üzerindeki taşınmazın derneğe tahsisine ilişkin vermiş olduğu 29/11/2023 tarih ve 25615 kayıt sayılı dilekçesi oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası şefi Furkan Üstündağ, Almanya'nın Kemer ile kardeş şehri olan Schwabach'a ziyareti kapsamında yaptığı görüşmelerle ilgili meclise sunum yaptı. - ANTALYA