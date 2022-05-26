Kemalpaşa Çamlık'ta Gıda ve Sağlık Toplantısı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemalpaşa'nın Çambel köyünde "İzmirliyiz, Sağlıklı Üretiyor, Güvenle Tüketiyoruz" etkinliği düzenledi. Etkinlikte tarım ve sağlığın önemi vurgulandı, İtalya dışında ilk kez İzmir'de yapılacak Terra Madre Anadolu 2022 Fuarı'yla ilgili bilgi verildi ve yerel ürünlerle yemek pişirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarım ve sağlık konularında farkındalık yaratmayı sürdürüyor. Toplum Sağlığı ve Tarımsal Hizmetler daireleri Kemalpaşa'nın Çambel köyünde "İzmirliyiz, Sağlıklı Üretiyor, Güvenle Tüketiyoruz" etkinliği düzenledi.

Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Sertaç Dölek açılış konuşmasında sağlıklı tüketim için sağlıklı üretim yapan çiftçileri desteklediklerinin altını çizerek yeterli ve dengeli beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini anlattı.

SAĞLIK-İKLİM-ETİKET OKURYAZARLIĞINI ARTIRMA EĞİTİMİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi ekipleri ise İtalya dışında ilk kez İzmir'de yapılacak Terra Madre Anadolu 2022 Fuarı'yla ilgili bilgi verdi ve ata tohumunun önemini anlattı. Etkinlik kapsamında sağlık-iklim-etiket okuryazarlığını artırmak için çoklu eğitim de verildi.

SANDALYEDE ZEYBEK

Çambellilerin ilgiyle dinlediği ve katkıda bulunduğu eğitimin ardından fiziksel aktivite eğitmenleri tarafından katılımcılara sandalyede zeybek oynatıldı. Daha sonra karakılçık buğdayından soğuk yoğurt çorbası yapıldı ve ata tohumundan yetiştirilen sebze fideleri üreticilere dağıtıldı.