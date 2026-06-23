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Kaymakam Arıkan, Yeşilyayla ve Yeşilyamaç köylerinde incelemelerde bulundu

Kaymakam Arıkan, Yeşilyayla ve Yeşilyamaç köylerinde incelemelerde bulundu
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Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, kurum amirleriyle Yeşilyayla ve Yeşilyamaç köylerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, kurum amirleriyle birlikte Yeşilyayla ve Yeşilyamaç köylerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle ilçeye bağlı Yeşilyayla ve Yeşilyamaç köylerine gitti.

Ziyaretlerde köylerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Arıkan ve beraberindeki heyet, incelemelerde bulundu.

Köy muhtarlarıyla da bir araya gelen Arıkan, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek köylerin ihtiyaçları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Arıkan, ziyaretlerin ardından vatandaşlara ve muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar dileyerek köylerden ayrıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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