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Yarım Asırlık Nalbant: Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor

Yarım Asırlık Nalbant: Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 50 yıldır nalbantlık yapan Sinan Günay, dedesinden ve babasından öğrendiği mesleğini büyük bir azimle sürdürüyor. Fiziksel güç ve tecrübe gerektiren bu işi yaparak çevre illerden gelen talepleri de karşılıyor. Ancak gençlerin ilgi göstermemesi nedeniyle mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Günay, gelecek nesillere aktarılması için gençleri bu mesleğe yönelmeye çağırıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan Sinan Günay, yaklaşık yarım asırdır sürdürdüğü nalbantlık mesleğiyle unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşatmaya çalışıyor.

Çocukluk yıllarında dedesi ve babasından nalbantlığı öğrenen Günay, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini büyük bir azimle sürdürüyor.

Atların ve büyükbaş hayvanların bakımını yapan Günay, Kemaliye ve köylerinin yanı sıra çevre illerden gelen talepleri de karşılıyor. Seyyar hizmet vererek hayvanların bulunduğu yerlere giden Günay, mesleğini sürdürerek geçimini sağlıyor.

Nalbantlığın fiziksel güç, dikkat ve tecrübe gerektirdiğini belirten Günay, mesleği boyunca çeşitli kazalar nedeniyle birçok kez yaralandığını ifade etti.

Günay, gençlerin zorluğu ve ağır çalışma koşulları nedeniyle nalbantlığa ilgi göstermediğini, bu nedenle mesleği sürdürecek usta sayısının giderek azaldığını söyledi.

Yaklaşık 50 yıldır nalbantlık yaptığını anlatan Günay, dedesinden ve babasından öğrendiği mesleği yaşatmak için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Günay, unutulmaya yüz tutan nalbantlığın gelecek nesillere aktarılması için gençlerin bu mesleğe ilgi göstermesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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