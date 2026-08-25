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Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi! Feraye’den yanıt geldi

Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi! Feraye’den yanıt geldi
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Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, oğulları Hüseyin Kaya’nın 20’nci yaş gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla kutladı. Hülya Avşar’ın Tanyolaç’ın paylaşımına yaptığı yorum da dikkat çekti.

Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, 23 Ağustos’ta 20 yaşına giren oğulları Hüseyin Kaya’nın doğum gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Eski çift, oğullarının özel gününde duygusal mesajlara yer verdi.

Tanyolaç, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımda Hüseyin Kaya’ya seslenerek “20 yıl evvel hayatımıza gelen en güzel hediyesin” ifadelerini kullandı.

Kaya Çilingiroğlu ise oğlunun bebeklik fotoğraflarından hazırladığı kolajı takipçileriyle paylaştı. Çilingiroğlu, paylaşımına “Sen her zaman dev bir Kaya bebek kalacaksın canım oğlum. Seni ne kadar çok sevdiğimi ancak baba olunca anlayacaksın” notunu ekledi.

HÜLYA AVŞAR’DAN KUTLAMA

Tanyolaç’ın paylaşımına Hülya Avşar da yorum yaptı. Avşar, “Mutlu yılları olsun daima” diyerek Hüseyin Kaya’nın doğum gününü kutladı.

Tanyolaç ise Avşar’ın yorumuna “Aminn hep beraber” yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com
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