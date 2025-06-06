Kemaliye'de şantiye sahasına giren yaban keçisi görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde şantiye sahasına giren yaban keçisi görüntülendi.

Kemaliye'de fotoğraf çekimine çıkan yaban hayatı fotoğrafçısı Arda Topaloğlu, kamufle olarak şantiye sahasında yaban keçisini fark etti. Topaloğlu, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçisini bir süre görüntüledi.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.