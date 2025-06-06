Kemaliye'de Şantiye Sahasına Giren Yaban Keçisi Görüntülendi
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir yaban hayatı fotoğrafçısı, şantiye sahasına giren koruma altındaki yaban keçisini görüntüledi. Yaban keçileri, nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor.
Kemaliye'de şantiye sahasına giren yaban keçisi görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde şantiye sahasına giren yaban keçisi görüntülendi.
Kemaliye'de fotoğraf çekimine çıkan yaban hayatı fotoğrafçısı Arda Topaloğlu, kamufle olarak şantiye sahasında yaban keçisini fark etti. Topaloğlu, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçisini bir süre görüntüledi.
Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇAKMAK - Yerel