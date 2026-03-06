Haberler

Kemaliye'de yetim ve öksüz çocuklarla gönül sofrası kuruldu

Kemaliye'de yetim ve öksüz çocuklarla gönül sofrası kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak için düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklar ile aileleriyle bir araya geldi. Programın amacı, Ramazan'ın bereketini ve manevi atmosferini paylaşmaktı.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, eşi Gizem Arıkan ve Erdem Atmaca, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen iftar programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı himayesindeki yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri ve ilçe birim amirleriyle bir araya geldi.

Mübarek Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini paylaşmak üzere gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları pekişti. Katılımcılar iftarlarını birlikte açarak Ramazan ayının huzur ve bereketini paylaştı.

Program, samimi bir atmosferde geçerken, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirmesi temennisiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia