Kemaliye'de yetim ve öksüz çocuklarla gönül sofrası kuruldu

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, eşi Gizem Arıkan ve Erdem Atmaca, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen iftar programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı himayesindeki yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri ve ilçe birim amirleriyle bir araya geldi.

Mübarek Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini paylaşmak üzere gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları pekişti. Katılımcılar iftarlarını birlikte açarak Ramazan ayının huzur ve bereketini paylaştı.

Program, samimi bir atmosferde geçerken, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirmesi temennisiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı