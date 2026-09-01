Kemaliye'de 2026-2027 Adli Yılı Başladı

Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığı, 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla basın bülteni yayımladı.

Bültende, 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sürecinin 31 Ağustos itibarıyla sona erdiği ve ülke genelinde olduğu gibi Kemaliye Adliyesinde de 2026-2027 Adli Yılı'nın resmi olarak başladığı belirtildi.

Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığının temel gayesinin, Anayasa ve yasaların yüklediği sorumluluk bilinciyle hukukun üstünlüğü, adalet, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden vatandaşlara etkin, adil ve hızlı yargı hizmeti sunmak olduğu ifade edildi.

Adliyede görev yapan hakimler, cumhuriyet savcıları ve yargı personelinin yeni adli yılda da görevlerini büyük bir özveriyle sürdüreceği kaydedilen açıklamada, yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yeni adli yılın adaletin tecellisine ve hukukun üstünlüğünün pekişmesine vesile olması temennisinde bulunularak, adliyede görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı ve yargı personeli ile Erzincan Barosu mensubu avukatlara ve mülki idare amirlerine başarı, sağlık ve huzur dileğinde bulunuldu.

Yeni adli yılın Kemaliye ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklama, kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı