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Kemal Selekoğlu, 100 Yıl Öncesine Ait Suriye Fotoğraflarını Sergiledi

Kemal Selekoğlu, 100 Yıl Öncesine Ait Suriye Fotoğraflarını Sergiledi
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Sivas Kongresi delegesi Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal Selekoğlu, Osmanlı dönemine ait Suriye fotoğraflarını açık hava müzesinde sergileyerek, o dönemdeki birlik ve beraberliği vurguladı.

Sivas Kongresi delegesi ve Atatürk'ün silah arkadaşı olan Müfreze Komutanı Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal Selekoğlu, 100 yıl öncesine ait Suriye fotoğraflarını açık hava müzesinde sergiledi. Selekoğlu, o dönem Osmanlı Devleti sınırları içinde olan Suriye'de herkesin kardeşçe yaşadığını söyledi.

Kuvayi Milliye kahramanı Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal ve Cemal Selekoğlu tarafından orijinal negatifleri korunarak günümüze kadar gelen Hama, Humus, Halep-Hicaz yolunun 100 yıl öncesine ait fotoğrafları açık hava müzesinde sergilendi. Fotoğrafların Suriye'de 100 yıl önce yaşananlara ışık tuttuğunu ifade eden Kemal Selekoğlu, "Bu fotoğraflar o dönem hakimiyetimiz altında olan Halep, Hama, Humus'tan Mekke-Medine'ye kadar olan bölgelerde yaşanan zorlu şartları anlatıyor. Ayrıca ecdadımızın hem etnik, hem mezhebi yönden hiçbir kesimi incitmediğini de görüyoruz. Bunlar geçmiş devletimiz Osmanlı döneminde hüküm sürdüğümüz Hicaz cephesinden olan kareler. Sınırımızdan tutun Halep, Hama ve Mekke, Medine'ye kadar uzanan Osmanlı askerlerinin bölgede görev almaları yer almakta. O dönem fotoğrafa bakınca da görüyoruz ki Osmanlı Devleti hiçbir mezhebi ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içinde bölgede huzur ve güveni sağlamış. Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaşması ile İngiliz ve Fransızların müdahaleleri sonrası bölgede savaşlar yaşanıyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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