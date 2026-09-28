Kemal Doğan, Sivas Gazeteciler Cemiyeti'nin 4'üncü başkanı olarak oy birliğiyle seçildi

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle yapılan seçimde Kemal Doğan, üyelerin oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Cemiyet başkanlığı görevini vekaleten sürdüren Kemal Doğan, genel kurulda yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Gazeteciler Cemiyeti binasında düzenlenen genel kurula Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer, Kemal Doğan ve cemiyet üyeleri katıldı. Divan başkanlığını Aydın Deliktaş'ın üstlendiği genel kurulda seçim tek liste üzerinden gerçekleştirildi.

Yapılan seçimle birlikte Kemal Doğan, Sivas Gazeteciler Cemiyeti'nin 4'üncü başkanı oldu. Yeni yönetim kurulunda Başkan Vekili Şeref Gülmez ile Ali İzgi, Eraydın Aytekin, Göktürk Fırat, Erhan Ceylan ve Serhat Zafer görev aldı.

Genel kurulda konuşan Doğan, cemiyet yönetimini bir bayrak yarışı olarak gördüklerini belirterek, geçmiş dönemlerde görev yapan başkanlara da her zaman destek vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Doğan, "Bir tabela derneği olmak değil, birlik ve beraberlik içerisinde cemiyetimizi güçlü bir hale getirmektir. Hem cemiyetimizin sorunlarının çözümü noktasında bir yerlerden karşılık bulabilmesi ve beklentilerimizin gerçekleşebilmesidir. Bunu da ancak bir ve beraber olabilirsek yapabiliriz. Gazeteci arkadaşlarımıza ev yapımı noktasında projenin çözümünde ne yapabiliriz, nasıl evi olmayan arkadaşlarımız ev sahibi olabilir? Bununla ilgili ciddi bir çalışma yapmalıyız. Onun haricinde hizmet içi eğitimler, ayda bir binamızda toplanmak, istişare programları yapmayı hedefliyoruz. Biz burada 7 kişi yönetim yazmış olsak da hepimizin sözü bizim için değerli ve kıymetlidir" dedi.

Yeni dönemde cemiyet üyeleri arasındaki iletişimi artırmayı, mesleki sorunlara ortak çözümler üretmeyi ve düzenli istişare toplantıları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Doğan, birlik içerisinde hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı