Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

Bayram bilançosu hayli ağır! 19 kişi öldü, 2499 kişi yaralandı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
MHP-DEM bayramlaşmasına 'İmamoğlu' atışması damga vurdu

Bayramlaşma ziyaretine İmamoğlu atışması damga vurdu
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı

Kediyi Kıskanan Köpek Mamanın Peşinde

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir köpek, kediyi kıskanarak esnafın koyduğu mamayı alıp kaçtı. İşletme sahibi güvenlik kamerası görüntüleriyle olayı kaydetti ve bu ilginç an gülümsemelere yol açtı.

Kediyi kıskanan köpek, mamayı alıp kaçtı

Bursa'da yaşanan ilginç olay izleyenleri gülümsetti

BURSA - Bursa'da kediyi kıskanan köpek, esnafın her sabah koyduğu mamayı önünden alıp karşı kaldırımda afiyetle yedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde dükkanının önüne sokak hayvanları için mama koyan işletme sahibi, sabah koyduğu kabı göremeyince güvenlik kamerasını izledi. Petshop işletmecisi Burak Oruç her sabah dükkanını açarken beslediği kedi ve köpeklerin bir birine saldırmadan tartıştığını gördü. Görüntülerde bir köpeğin, kediyi kıskanıp, dolu mama kabını alarak karşıya geçtiğini gördü. Gülüşmelere sebep olan görüntü sonrasında, işletme sahibi kapının önüne yeni bir mama kabı koydu.

İşletmeci Burak Oruç, "Yıllardır sokak hayvanlarını besliyoruz. Ancak böyle bir durumu görmek oldukça ilginçti. Köpeğin, kedinin mamasını alıp taşımasını izlerken çok şaşırdım" dedi.

Kediyi Kıskanan Köpek Mamanın Peşinde
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY ALTAY - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.