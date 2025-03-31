Kediyi Kıskanan Köpek Mamanın Peşinde

Kediyi kıskanan köpek, mamayı alıp kaçtı

Bursa'da yaşanan ilginç olay izleyenleri gülümsetti

BURSA - Bursa'da kediyi kıskanan köpek, esnafın her sabah koyduğu mamayı önünden alıp karşı kaldırımda afiyetle yedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde dükkanının önüne sokak hayvanları için mama koyan işletme sahibi, sabah koyduğu kabı göremeyince güvenlik kamerasını izledi. Petshop işletmecisi Burak Oruç her sabah dükkanını açarken beslediği kedi ve köpeklerin bir birine saldırmadan tartıştığını gördü. Görüntülerde bir köpeğin, kediyi kıskanıp, dolu mama kabını alarak karşıya geçtiğini gördü. Gülüşmelere sebep olan görüntü sonrasında, işletme sahibi kapının önüne yeni bir mama kabı koydu.

İşletmeci Burak Oruç, "Yıllardır sokak hayvanlarını besliyoruz. Ancak böyle bir durumu görmek oldukça ilginçti. Köpeğin, kedinin mamasını alıp taşımasını izlerken çok şaşırdım" dedi.