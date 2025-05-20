Kedi Yılanı Görünce Zıplayarak Miyavladı

Kedi Yılanı Görünce Zıplayarak Miyavladı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kedi, mutfağa giren yılanı görünce zıplayarak miyavladı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde evin mutfağına giren yılanı gören kedi, miyavlayarak zıpladı.

İlçenin Talaytepe Mahallesi'nde yılan, bir evin mutfak pasından içeri girdi. Yılanın süzülerek gelişini balkonda gören kedi, defalarca miyavlayarak zıpladı. O anlar, vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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