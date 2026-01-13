Tunceli'de kedinin tırmaladığı çocuk için ekipler seferber oldu

Haberler

Güncelleme:
Tunceli'de kedi tırmalaması sonucu yaralanan 9 yaşındaki Dila Karakaş için, zorlu kış koşullarına rağmen Jandarma Arama Kurtarma timi ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Kopuzlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 9 yaşındaki Dila Karakaş'ı oynadığı kedi tırmaladı ve yaralanmasına sebep oldu. Aile, durumu ekiplere bildirdi. Bölgede yolların kapalı olması nedeniyle AFAD ekipleri köye ulaşamadı. Destek amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi arazi aracı ve UTV çekiciyle bölgeye yönlendirildi. JAK timi tarafından evinden alınan küçük çocuk, Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek üzere sağlık ekiplere teslim edildi. Çocuk, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
