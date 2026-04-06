Kedisi Ezilince Yolu Kapatan Ortacalının Eylemi Sonuç Verdi: Sokağa Kasis Yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir mahalle sakini, kedisinin bir araç tarafından ezilmesi üzerine yola kasis yapılması için eylem yaptı. Üç yıldır bu talebini ileten Akif Aydın, eylemi sonrası kasis yapıldığını duyurdu.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde kedisini arabanın ezmesinin ardından eylem yapan mahalle sakininin talebi doğrultusunda yola kasis yapıldı.

Bahçelievler Mahallesi sakini Akif Aydın, sokakta baktığı kedinin hızla seyreden bir araç tarafından ezilmesi sonrasında eylem amacıyla sokağı sandalye ve merdivenle kapattıktan sonra yola oturmuştu.

Akif Aydın, yolda kasis yapılması için üç yıldır uğraştığını ancak talebinin bir türlü yerine getirilmediğini ifade ederek, "Burada hükümet konağı var, adliye var, düğün salonu var. Düğün olduğu gün buradan geçen araçlar Londra asfaltı gibi 100-120 ile gidiyor. Yan tarafta çocuk parkı var, buraya çocuklar da çıkıyor. Bir çocuk ezildiği zaman mı harekete geçecekler?" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın'ın eylemi sonrasında arabaların süratli seyretmelerinin önüne geçilmesi amacıyla yola kasis yapıldı.

Akif Aydın, yaptığı açıklamada, haberin basında yer bulmasının ardından yola kasis yapıldığını bildirerek, "Artık araçlar hız yapamıyor. Can dostlarımız ezilmekten kurtuldular" dedi ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
İran, ateşkes teklifini reddetti! Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi