Keçiören'de 100. yıl coşkusu yürüyüş, ışık ve havai fişek gösterileriyle devam edecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Başkan Altınok burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin küllerinden doğması ve kuruluşu dünyada eşi benzeri görülmeyen destansı bir kahramanlık öyküsüdür. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu, banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, hem cephede hem cephe gerisinde Anadolu'yu Anadolu yapan analarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün hepimizin bayramıdır. Her yerde coşku olmalı, her yerde bayraklar olmalı, herkes bu bayramı kutlamalı. Cumhuriyet Bayramı hepimizin bayramıdır. Bugünlerimizin, yarınlarımızın, yeniden doğuşumuzun bayramıdır. Herkesin kutlaması lazım. Bazıları öyle böyle diyor. Yani Atatürk olmasaydı Sen var mıydın? Yoktun ki! Yoktun, yoktuk yani. Bu topraklarda yaşayan kim varsa önce Rabbime sonra Atatürk'e ve silah arkadaşlarına çok şey borçludur. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı kutlu olsun, ülkemiz ebed müddet var olsun" dedi.

Konuşmasında Keçiören'de Cumhuriyetin 100. yılına özel birçok eser ve hizmet inşa ettiklerini de söyleyen Altınok, "Atatürk'ün Milli Mücadele'yi yönettiği merkez burası. Yıllar oldu, Atatürk'ün mücadele verdiği yeri park yaptık. Atatürk Botanik Bahçesi ismini koyduk. 3 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş yoluna sahip. Bu mübarek kutsal toprakta Cumhuriyet tarihimizin en önemli yapılarından biri olan Atatürk Cumhuriyet Kulemizi inşa ediyoruz. 197 metre uzunluğunda. Bayrama yetiştirelim diye gece gündüz çalıştık ama çok özel işçilik gerektiriyor. 190 metrede montajlar yapılıyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında bu eserimiz hizmete girecek. Temelini attığımız bir diğer eserimiz de 'Atatürk 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'dur. Müze haline getirdiğimiz Çoban Mektebi de yine Atatürk Ankara Milli Mücadele müzesi ismini taşıyor" ifadelerini kullandı.

Keçiören'in Milli Mücadele'nin merkezi olduğunu da hatırlatan Altınok şunları söyledi:

"Keçiören Milli Mücadele'nin merkezidir. Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaştığında ilk olarak Keçiören'e gelmiştir. Buradaki Ziraat Mektebi'ne yerleşmiştir. Önemli kararları, Misak-ı Milli sınırlarının çizilmesi kararını burada almıştır. Harekat, istihbarat ve planlama karargahını burada kurmuştur. Anadolu Ajansını da yine Atatürk burada kurmuştur. Geçtiğimiz yıllara kadar metruk bir halde olan Çoban Mektebi'ni restore ettik. Acıdır, Milli Mücadele'nin yönetildiği Ankara'da bir 'Milli Mücadele Müzesi' yok. Bu bakımdan Çoban Mektebi'ni Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi yaptık. Burası Ankara'mızın müzesi olacak."

Altınok, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında bugün akşam saat 18.00'de Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi önünden belediye önüne kadar 'meşalelerle kortej yürüyüşü' gerçekleştirip, daha sonra belediye önünde 'havai fişek gösterisi'düzenleyeceklerini belirtti. Aynı zamanda Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde ışıklı Atatürk ve bayrak gösterisi yapılacağını kaydeden Altınok, tüm Ankaralıları coşkulu kutlama ve gösterilere davet etti.

Protokol konuşmalarının tamamlanmasıyla birlikte katılımcılar Atatürk büstüne çelenk bırakarak, hatıra fotoğrafı çektirdiler. Altınok, daha sonra çocuklarla birlikte Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı. - ANKARA