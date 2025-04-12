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Kebapçıdan Polis Haftası İçin Sürpriz Kutlama

Kebapçıdan Polis Haftası İçin Sürpriz Kutlama
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kebapçı Yaşar Aydın, polislerin haftasını kutlamak için sürpriz bir davet yaptı. 'Kavga var' diyerek polisi çağıran Aydın, karşılamada çiçeklerle polisleri selamladı.

Adanalı kebapçı, 'Kavga var' diyerek çağırdığı polislere sürpriz yaparak polis haftalarını kutladı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, iş yerine yakın bölgede görevli karakol komiseri ile polislere sürpriz yapmak istedi. Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'Kaburgacı Yaşar'da kavga var. Ekip lazım' diyerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıda çiçeklerle karşılandı.

Polislerin haftasını kutlayan Aydın, "Bugün rahat uyuyorsak, iş yerimizi rahat açıyorsak sizlerin sayesinde. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizlerin özelinde bütün polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun" dedi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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