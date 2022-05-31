Kdz.Ereğli Belediyesi Cumhuriyet Halk Evleri'nde Yıl Sonu Şenliği - Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi Cumhuriyet Halk Evi kursiyerleri yıl sonu şenliği düzenliyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kent sakinlerini, 2 Haziran Perşembe günü saat 16.30-19.00 arasında merkez Cumhuriyet Halk Evi'ndeki şenliğe davet etti.

Kdz. Cumhuriyet Halk Evleri'nde kursiyerlerinde katılımıyla yıl sonu şenliği düzenlenecek.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2 Haziran Perşembe günü saat 16.30-19.00 arası düzenlenecek şenliğe kent sakinlerini davet etti. Posbıyık, "Bu şenlikte sadece ürünler sergilenmeyecek. Şenliğe katılanlar atölyelerin bir parçası olabilecek. Tüm halkımız davetlidir" dedi.

Şenlikte, kursiyerler yıl boyu ürettiklerinden örnekler sergileyecekler. Ayrıca, şenliğe katılacak kent sakinleri, birlikte cam boncuk yapmayı, sepet örmeyi, seramik, mozaik, elpek üretimlerini deneyecekler. Resim, taş baskı dikiş nakış, uygulamalarının parçası olabilecekler.

Şenliğe katılanlar, küçük atölye çalışmaları yapabilecek. Yemek kursunun sürprizleri olacak. Ayrıca, müzik dinletisi de var. Piyano, bağlama kursiyerleri küçük dinletiler sunacak.

ANKA / Yerel