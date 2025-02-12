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KBÜ'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilanına akademik destek

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında, doğum oranlarını artırmaya yönelik politika önerileri masaya yatırıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında, doğum oranlarını artırmaya yönelik politika önerileri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi, Karabük Üniversitesi bünyesindeki akademik çalışmalara yeni bir ivme kazandırdı.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğüne (KAPGEM) bağlı Aile ve Sosyal Hizmet Politikaları Masası, Türkiye'de doğum oranlarını artırmaya yönelik aile politikaları üzerine geniş bir toplantı gerçekleştirdi.

KAPGEM Koordinatörü Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında gerçekleşen toplantıda; Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ve Doç. Dr. Mehmet Kırlıoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmet Politikaları Masası Başkanı Doç. Dr. Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu ve masa üyeleri katıldı. Toplantıda, "Bir Çocuk Anne İçin, Bir Çocuk Baba İçin, Bir Çocuk Ülke İçin" başlıklı raporun geliştirilmesi gündeme alındı. Türkiye'nin aile politikaları üzerine yeni model önerileri ve çözüm stratejileri detaylı değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Kırışık, yakın zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilebilecek iş birlikleri ve projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından SOSYALFEST etkinlikleri bünyesinde "Aile Yılı" temasıyla farkındalık ve dayanışma projelerine ev sahipliği yapacak olan Karabük Üniversitesi, aile bağlarını güçlendirecek çalışmalara akademik destek sunmayı sürdürecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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