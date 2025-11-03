KBÜ'de 'Dijital Vatan' vurgusu

Karabük Üniversitesi (KBÜ), "Arzu Erdem ile Dijital Vatan" söyleşisine ev sahipliği yaptı.

TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP eski İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in konuşmacı olduğu programda, dijital çağda milli egemenlik, güvenlik ve farkındalık konuları ele alındı.

Program öncesi KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Arzu Erdem'i makamında ağırladı. Ziyarette eğitim, kültür ve sanat alanlarında yapılabilecek iş birlikleri görüşülürken, Erdem "Dijital Vatan" kitabını Rektör Kırışık'a hediye etti. Görüşmede Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulut da yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye; Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, dekanlar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasında vatan kavramının dijital boyutuna dikkat çeken Rektör Kırışık, "Vatanın kara, deniz, gökyüzü, uzay ve yeraltı gibi alanlarının yanı sıra dijital ve toplum boyutu da vardır. Vatanseverlik sadece sözle değil, görevini en iyi şekilde yaparak olur." dedi.

Kırışık, Türk kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak "Sosyal Vatan" kavramını gündeme getirdi. Ayrıca dijital güvenliğin çağın en kritik alanlarından biri haline geldiğini belirterek KBÜ'nün bu alanda uzmanlar yetiştirdiğini ifade etti.

Arzu Erdem ise konuşmasında dijital verilerin korunmasının milli güvenlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek "Milli egemenliğimizin en önemli parçası dijital vatanımızdır. Verilerimizi korumadan güçlü olamayız. Yerli yazılım geliştirmek şart." diye konuştu.

Gençlerin dijital mecralarda bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Erdem, "Ne kadar süre ve ne için ekran başında olduğumuzu sorgulamalıyız." diyerek ailelere de farkındalık çağrısı yaptı.

"Mavi Balina" ve "Minare Savaşları" gibi oyunların gençleri tehlikeli davranışlara sürüklediğini belirterek uyarılarda bulunan Erdem, kız öğrencilerin mühendislik ve bilişim alanlarında daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

Program sonunda Rektör Kırışık tarafından Arzu Erdem'e teşekkür belgesi ve Türk bayrağı takdim edildi. Ardından fuaye alanında düzenlenen imza töreninde Erdem, "Dijital Vatan" kitabını öğrenciler için imzaladı. - KARABÜK