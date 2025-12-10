Haberler

Prof. Dr. Kenan Mortan'ın "100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu" kitabı tanıtıldı

Prof. Dr. Kenan Mortan'ın '100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu' kitabı tanıtıldı
Güncelleme:
Prof. Dr. Kenan Mortan'ın kaleme aldığı ve Kazdağları'nı tanıtan kitap, Özel Kazdağı Müzesi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Kitap, bölgenin kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Prof. Dr. Kenan Mortan tarafından kaleme alınan ve Kazdağları'nı anlatan "100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu" adlı kitap, Özel Kazdağı Müzesi'nde düzenlenen söyleşi ve imza günü ile tanıtıldı.

Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak'ın kapak fotoğrafını çektiği kitabın tanıtım etkinliği Özel Kazdağı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Söyleşinin açılışında konuşan Müze Kurucusu Murat Bostancıoğlu, Kenan Mortan'ın kitapçığı hiçbir karşılık beklemeden, telif hakkı talep etmeden müzeye armağan ettiğini belirterek teşekkür etti.

Prof. Dr. Kenan Mortan, kitabın Prof. Dr. Abdullah Soykan ile Kazdağları'na yaptıkları bir gezi sırasında aldığı notlardan oluştuğunu ifade etti. Mortan, kitabın Kazdağları'nı ziyaret etmek isteyenlere bir rehber niteliği taşıdığını, az bilinen detayları açığa çıkarmayı ve bölgenin gizli kalmış kültürel değerlerinin tanınmasına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

Programın sonunda Mortan, katılımcılara kitaplarını imzaladı ve hazırladığı kılavuzu Kazdağı Müzesi'ne armağan etti. Etkinliğe Edremti Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin'de katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title