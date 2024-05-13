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Kazdağları'nda Balıkesir ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine teknik gezi düzenlendi

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Kazdağları'nda gerçekleşen teknik gezi, Balıkesir Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, gezi sırasında öğrencilere Kazdağı Milli Parkı'nın floristik kompozisyonu ve endemik türler hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Kazdağları Balıkesir Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin teknik inceleme gezisine ev sahipliği yaptı.

Kazdağları'nda gerçekleşen teknik gezi ile ilgili bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi "Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü ( BİYOGEN ) öğrencilerine Kazdağı Milli Parkının floristik kompozisyonu ile endemik ve nadir türleri hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirdik." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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