Kazakistan'da Nevruz coşkusu: 200'den fazla etkinlik düzenleniyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında 200'den fazla etkinlik gerçekleştiriliyor. Geleneksel gösteriler, konserler ve milli oyunlarla dolu olan kutlamalar 23 Mart'a kadar sürecek.

Kazakistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlamalar sürerken, başkent Astana'da 200'den fazla etkinlikle bayram coşkusu yaşanıyor.

Orta Asya'dan Ortadoğu'ya ve Balkanlar'a kadar geniş coğrafyada yaşayan halklar, bahar bayramı Nevruz'u kutluyor. Türk dünyasının ortak bayramlarından biri olan ve baharın gelişi ile doğanın yeniden canlanmasını simgeleyen bayram, Kazakistan'da da geniş katılımla kutlanıyor. Başkent Astana'da Nevruzname programı kapsamında bu yıl 200'den fazla etkinlik planlandı. Kentin farklı noktalarında kurulan bayram alanlarında geleneksel Kazak yurtları yer alırken, el sanatları stantları açıldı ve ziyaretçilere Nevruz çorbası ikram edildi.

Kutlamalar çerçevesinde konserler, panayırlar ve geleneksel gösteriler düzenlenirken; güreş, halat çekme ve okçuluk gibi milli oyunlar da yoğun ilgiyle takip edildi. Meydanlarda kurulan alanlarda ünlü sanatçılar sahne aldı. Atölyeler ve farklı kültürel programlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Nevruzname programı 23 Mart'a kadar devam edecek. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
