Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Çanakkale Valisi'ni ziyaret etti

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu Başkatipleri Yertay Yergaliuly ve Asılcan Mırzaliyev'de hazır bulundu.

Vali İlhami Aktaş, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'e Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti. - ÇANAKKALE