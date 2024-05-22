Üye Girişi
Haberler

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Çanakkale Valisi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Vali Aktaş tarafından karşılanan Büyükelçi Sapiyev, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı. Görüşme sırasında Kazakistan İstanbul Başkonsolosu ve Başkatipler de hazır bulundu. Vali Aktaş, Büyükelçi Sapiyev'e Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu Başkatipleri Yertay Yergaliuly ve Asılcan Mırzaliyev'de hazır bulundu.

Vali İlhami Aktaş, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'e Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlhami Aktaş Kazakistan Çanakkale Ankara Diplomasi Yerel Haberler

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

 Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

 CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor

CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
title