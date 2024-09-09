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Tunceli'deki Zırhlı Araç Kazasında Şehit Düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat Osmaniye'de Defnedildi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen zırhlı araç kazasında şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Kazada toplamda 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Cenaze törenine Vali Erdinç Yılmaz, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehitlerden Osmaniyeli Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın (28) naaşı, Kadirli ilçesi Kümbet köyünde bulunan babaevine getirilerek helallik alındı. Şehidin cenazesi, Kadirli Kümbet Şehit Mustafa Kemal Şan İlkokulu önünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kümbet köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Törene Vali Erdinç Yılmaz, askeri erkan, şehidin annesi Reşidiye Aykanat, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babası Ercan Aykanat'ı yaklaşık 2 yıl önce kaybeden şehidin bekar ve iki kardeşten en büyüğü olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma osmaniye Tunceli Ovacık Yerel

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