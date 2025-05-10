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Kazada Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kazada Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktöre çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak, memleketi Manisa'da gözyaşları içinde defnedildi. Cenazede duvağının tabutun üzerine konulması, anısına duyulan sevgi ve üzüntüyü artırdı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktöre ok gibi saplandığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın tabutunun üzerine örtülen duvak, cenazeye katılanların yüreklerini dağladı.

Kaza, Söke-Koçarlı Karayolu Çakırbeyli Mahallesi girişinde 9 Mayıs Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Selim Ateş (24) idaresindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet traktöre adeta ok gibi saplanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Selim Ateş, motosiklette yolcu olarak bulunan 3. sınıf öğrencisi Sıla Karabacak (20) ile traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayı duyan üniversite öğrencileri olay yerine akın etti. Hayatını kaybeden arkadaşları için gözyaşı döken gençler, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Duvağıyla uğurlandı

Feci kazada yaşamını yitiren Sıla Karabacak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi'ne getirildi. Genç kız için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Karabacak'ın tabutunun üzerine örtülen gelin duvağı, anne Esen ve baba Özay Karabacak ile birlikte yakınlarını ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Kılınan cenaze namazının ardından Karabacak, dualar eşliğinde toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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