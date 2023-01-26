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Kazada hayatını kaybeden maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

Kazada hayatını kaybeden maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Beycuma Beldesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki maden işçisi Murat Özdemir, göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Beycuma Beldesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki maden işçisi Murat Özdemir, göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Beycuma yolayrımında meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalışan Murat Özdemir'in kullandığı 67 DC 911 plakalı Fiat marka otomobil Beycuma yolayrımına geldiği sırada Seçgin K. idaresindeki 67 ABK 466 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Murat Özdemir (42) ile yanındaki yolcu İslam A. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan maden işçisi Murat Özdemir ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Seçgin K. kazanın ardından gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi hastane morgundan alınan Murat Özdemir için bugün Beycuma Beldesi Hüseyin Cavuşoğlu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye maden işçisi Özdemir'in mesai arkadaşları ailesi ve sevenleri katıldı. Murat Özdemir, ikindi namazına müteakiben kalınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Murat Özdemir Zonguldak Fiat Yerel Haberler

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