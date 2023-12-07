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Kaza Sonrası Hurdaya Dönen Araç Olay Yerinde Bırakıldı

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Afyonkarahisar'da bir şahıs kaza yaptığı aracını olay yerinde bırakıp kaçarken, polis yaralı aradı. Polis ekipleri olay yerinde yaralı bulamayınca aracı çekiciyle otoparka gönderdi.

Kaza sonrası hurdaya dönen aracını olay yerinde bırakıp kaçtı

Kaza yerine gelen polis yaralı aradı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir şahıs kaza yaptığı aracını olay yerinde bırakıp kaçarken, olay yerine gelen polis ise araç içerisi ve çevresinde yaralı aradı.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle girişinde bir aracın kaza yaptığı gören yoldan geçenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede orta refüje çıkıp ardından demir bariyerleri yıkarak durabilen otomobilde kimsenin olmadığını tespit etti. Ekipler bir süre çevrede yaralı arasa da kimseyi bulamadı. Bunun üzerine polis ekipler olay yerine çekici çağırarak kaza sonrası hurdaya dönen aracı olay yerinden kaldırıp otoparka gönderildi. Kazada ölen ya da yaralananın olup olmadığı belirsizliğini korurken, polis tarafından olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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