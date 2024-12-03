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Kaza şehidi polis, Salihli'de unutulmadı

Kaza şehidi polis, Salihli'de unutulmadı
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Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan, İstanbul'da görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç'ı şehadetinin sene-i devriyesinde unutmadı.

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan, İstanbul'da görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ömer Kılıç'ı şehadetinin sene-i devriyesinde unutmadı. Kaymakam Güldoğan, Kılıç'ın ailesini evinde ziyaret etti.

İstanbul Sultanbeyli'de 18 Kasım 2016'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra şehit olan Salihlili polis memuru Ömer Kılıç'ın şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehit eşi Burcu Kılıç'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Güldoğan, şehit ve gazi ailelerinin daima yanlarında olduklarını ifade etti.

İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz'un yer aldığı ziyaret yapılan dua ile son buldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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