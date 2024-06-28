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Kayyımı Mehmet Kılıç Birinci Oldu

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Düzce'de düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan 'Ezanı Güzel Okuma' yarışmasında Cedidiye Cami Müezzin-Kayyımı Mehmet Kılıç birinci oldu.

Kayyımı Mehmet Kılıç birinci oldu.

Müftülük tarafından 2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlilerinde Burhaniye Mah. Gürcü Osman Camii'nde "Ezanı Güzel Okuma" yarışması yapıldı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın komisyon başkanlığında düzenlenen yarışmada Cedidiye Cami Müezzin-Kayyımı Mehmet Kılıç birinciliği elde etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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