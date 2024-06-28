Kayyımı Mehmet Kılıç Birinci Oldu

Kayyımı Mehmet Kılıç birinci oldu.

Müftülük tarafından 2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlilerinde Burhaniye Mah. Gürcü Osman Camii'nde "Ezanı Güzel Okuma" yarışması yapıldı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın komisyon başkanlığında düzenlenen yarışmada Cedidiye Cami Müezzin-Kayyımı Mehmet Kılıç birinciliği elde etti. - DÜZCE