KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan 2026 yılı mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2026 yılı için mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın mesajı şöyle:

"Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşmasında geride bırakılan 2025 yılında olduğu gibi 2026'da da millet olarak el ele vererek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi her alanda geliştirerek, sadece bulunduğu bölgenin, coğrafyanın değil, dünyanın önde gelen söz sahibi ülkeleri arasında kalıcı yer edinmesi için daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz. Bunu yaparken ise yaşadığımız her zorluktan gerekli dersleri çıkaracağız.

Biz bir oldukça, beraber oldukça, üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Tarihinden aldığı güçle, Türkiyemiz hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026 yılının başta ülkemiz, Türk ve İslam dünyası ile tüm gönül ve kültür coğrafyamıza sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diler; Filistin'de yaşanan insanlık dışı zulmün biran önce son bulmasını dilerim." - KAYSERİ