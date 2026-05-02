Haberler

Kayserililerden Keser'e tepki var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanatçı Mustafa Keser'in bir programda sahnede anlattığı fıkra ve kullandığı ifadeler, Kayseri'de ve diaspora topluluklarında geniş yankı uyandırdı.

Sanatçı Mustafa Keser; bir programda fıkralar üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Karadeniz'den fıkralara en anlayış gösterenlerdir. Kayserililer hemen tepki gösterir. 'Bu Kayseri fıkrası değil, Yahudi fıkrası' derler. İyi de Kayserililer ile Yahudiler arasında ne fark var? Yanlış anlaşılmasın, hesap kitap bilme anlamında söyledim" ifadelerini kullanmıştı. AKİB Genel Başkanı ve iş insanı Ali Hızar ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplumların başka kimliklerle anılmasının doğru olmadığını belirtti. Hızar; "Keser haddini aşmıştır derhal özür dilemelidir" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Hızar söz konusu ifadeler nedeniyle ırkçılık ve ayrımcılık gerekçesiyle hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti.

Tepkilerin hukuk çerçevesinde ve barışçıl yöntemlerle dile getirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Hızar; Kayserililerin yasal haklarını kullanabileceklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

