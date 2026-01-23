Traktör arkasında kayarak, o anları kayda aldılar

Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaşlar, traktörün arkasına bağladıkları plastik malzemelerle kayak keyfi yaptı.

Şehirde bir süredir etkili olan kar yağışı, bir yandan hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Develi ilçesi İncesu Mahallesi'nde vatandaşlar traktörün arkasına bağladıkları plastik malzemelerle kayarak, o anları kayda aldı. Vatandaşların kayak sonunda düşmeleri ise izleyenleri güldürdü. - KAYSERİ