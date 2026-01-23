Haberler

Traktör arkasında kayarak, o anları kayda aldılar

Traktör arkasında kayarak, o anları kayda aldılar
Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşlar, traktörün arkasına bağladıkları plastik malzemelerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Düşmeler ise izleyenlere keyifli anlar sundu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaşlar, traktörün arkasına bağladıkları plastik malzemelerle kayak keyfi yaptı.

Şehirde bir süredir etkili olan kar yağışı, bir yandan hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Develi ilçesi İncesu Mahallesi'nde vatandaşlar traktörün arkasına bağladıkları plastik malzemelerle kayarak, o anları kayda aldı. Vatandaşların kayak sonunda düşmeleri ise izleyenleri güldürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
