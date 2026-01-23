Traktör arkasında kayarak, o anları kayda aldılar
Kayseri'nin Develi ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşlar, traktörün arkasına bağladıkları plastik malzemelerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Düşmeler ise izleyenlere keyifli anlar sundu.
Kayseri'nin Develi ilçesinde vatandaşlar, traktörün arkasına bağladıkları plastik malzemelerle kayak keyfi yaptı.
Şehirde bir süredir etkili olan kar yağışı, bir yandan hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Develi ilçesi İncesu Mahallesi'nde vatandaşlar traktörün arkasına bağladıkları plastik malzemelerle kayarak, o anları kayda aldı. Vatandaşların kayak sonunda düşmeleri ise izleyenleri güldürdü. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel