Kayserili Osman Durmuşçelebi, Uluslararası Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu'na Uğurlandı

Uluslararası Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu'na katılacak olan Kayserili Osman Durmuşçelebi, dualarla uğurlandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın çağrısı ve Milli Görüş camiasının öncülüğünde hazırlıkları yapılan "Uluslararası Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu", kısa sürede büyük bir destekle güçlü bir yapıya kavuştu. Toplumun her kesiminden alınan destekle, gemiler birer birer filoya katıldı ve yolculuğa hazır hale geldi. Günlerdir yoğun emek, fedakarlık ve cesaretle sürdürülen hazırlıklar artık son aşamasına ulaştı. Bağışlar tamamlandı, organizasyon titizlikle planlandı ve büyük yolculuk için limanlarda gemiler sessizce beklemeye başladı. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve çok sayıda il başkanı da filoya katılarak, Gazze'ye özgürlük mücadelesinde Türk milletinin sesi olacak.

Filonun hedefi Gazze'ye nefes, Filistin'e umut olmak. - KAYSERİ