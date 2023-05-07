Kayserili berberlerden afet bölgesinde anlamlı hizmet

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası öncülüğünde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine gelen kuaförler konteyner kentte depremzedelerin saç kesimlerini ve sakal tıraşlarını yaptı.

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası öncülüğünde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine gelen kuaförler konteyner kentte depremzedelerin saç kesimlerini ve sakal tıraşlarını yaptı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürerken, bu çalışmalara bugün bir yenisi daha eklendi.

Sabah saatlerinde Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası öncülüğündeki kente gelen berber ve kuaförler konteyner ve çadır kentler de depremzedelerin saç kesimlerini ve sakal tıraşlarını yaptı.

Depremzedelerin her zaman yanında olacaklarını belirten Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Malatya'da bulunmaktan memnun olduklarını belirtirken saç bakımları yapılan depremzedeler ise başkan ve kuaförler teşekkür etti - MALATYA