Kayseri haberleri! Başkan Büyükkılıç Kayserigaz'ı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberleri! Başkan Büyükkılıç Kayserigaz'ı ziyaret etti

Kayseri haberleri! Başkan Büyükkılıç Kayserigaz'ı ziyaret etti

Kayseri haber: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret ederek, sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

 - Güncelleme:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret ederek, sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hissedarı olduğu Kayserigaz'ı ziyaret etti.

SOCAR Doğal Gaz İş Birimi Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Nail Abdullayev'den çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'deki yatırımları organize ettiğini belirtti.

Kayserigaz'la uzun yıllardır uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

AA / Sercan Küçükşahin - Yerel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title