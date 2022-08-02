Kayseri haberleri! Başkan Büyükkılıç Kayserigaz'ı ziyaret etti Kayseri haber: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret ederek, sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret ederek, sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hissedarı olduğu Kayserigaz'ı ziyaret etti. SOCAR Doğal Gaz İş Birimi Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Nail Abdullayev'den çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'deki yatırımları organize ettiğini belirtti. Kayserigaz'la uzun yıllardır uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Yerel AA / Sercan Küçükşahin Memduh Büyükkılıç Kayseri Yerel Güncel Haberler

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