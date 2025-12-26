Kayseri'ye 23 hekim kadrosu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosınun tahsis edildiğini duyurdu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 'Hayırlı olsun Kayseri' başlığıyla yaptığı açıklamada; "Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında; il merkezimiz ve ilçelerimiz için toplam 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosu tahsis edildi. Bu kadrolarla birlikte hemşehrilerimiz sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha etkin ve daha nitelikli şekilde ulaşma imkanına kavuşacak. Bu sürecin hayata geçirilmesinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Yeni hekim kadrolarının Kayseri'mize ve aziz hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ