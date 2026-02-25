Vali Çiçek, öğrencilerle iftar yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sümer Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İftar öncesinde öğrencilerle birlikte yemek sırasına giren Vali Çiçek, aynı sofrayı paylaşarak gençlerle yakından sohbet etti. Programda konuşan Vali Çiçek, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kocasinan İlçesi Sümer Fen Lisesi pansiyonunda kalan kıymetli öğrencilerimizle iftar programında bir araya geldik. Aynı sofrayı paylaşmanın bereketini, gençlerimizin samimiyetini ve gözlerindeki umut ışığını hissettik. Her biri hayalleriyle, azmiyle ve çalışkanlığıyla yarınlarımızın teminatı" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Çiçek, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, gençlerimizin yolunu bahtın açık etsin" dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı