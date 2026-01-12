Haberler

Vali Çiçek, hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi

Vali Çiçek, hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, valilikte düzenlenen programda hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya gelerek hukuk camiasına yönelik önemli mesajlar verdi. Adalet hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen program çerçevesinde yargı mensuplarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Vali Çiçek; mesleki tecrübelerini ve değerlendirmelerini paylaşarak hukuk camiasına yönelik önemli mesajlar verdi. Adalet hizmetlerinin etkinliği, yargı süreçlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duran Vali Çiçek; bu tür buluşmaların bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Vali Gökmen Çiçek; adaletin güçlenmesine katkı sunan bu verimli toplantıya katılan tüm yargı mensuplarına teşekkür etti.

Programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tuncay Yılmaz da katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti