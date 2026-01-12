Vali Çiçek, hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, valilikte düzenlenen programda hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya gelerek hukuk camiasına yönelik önemli mesajlar verdi. Adalet hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi.
Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen program çerçevesinde yargı mensuplarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Vali Çiçek; mesleki tecrübelerini ve değerlendirmelerini paylaşarak hukuk camiasına yönelik önemli mesajlar verdi. Adalet hizmetlerinin etkinliği, yargı süreçlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duran Vali Çiçek; bu tür buluşmaların bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Vali Gökmen Çiçek; adaletin güçlenmesine katkı sunan bu verimli toplantıya katılan tüm yargı mensuplarına teşekkür etti.
Programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tuncay Yılmaz da katıldı. - KAYSERİ