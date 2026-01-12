Vali Çiçek, hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; hakim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen program çerçevesinde yargı mensuplarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Vali Çiçek; mesleki tecrübelerini ve değerlendirmelerini paylaşarak hukuk camiasına yönelik önemli mesajlar verdi. Adalet hizmetlerinin etkinliği, yargı süreçlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duran Vali Çiçek; bu tür buluşmaların bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Vali Gökmen Çiçek; adaletin güçlenmesine katkı sunan bu verimli toplantıya katılan tüm yargı mensuplarına teşekkür etti.

Programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tuncay Yılmaz da katıldı. - KAYSERİ