Üye Girişi
Haberler

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi'de Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi programı kapsamında Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Hastanede sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Vali Çiçek, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il ve ilçe protokolü ile birlikte gerçekleştirdiği Develi programı çerçevesinde, Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan hastanede sunulan hizmetler hakkında çeşitli bilgiler aldı. Vali Çiçek ve beraberindekiler; hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Ekrem Karakaya Gökmen Çiçek Kayseri Develi Yerel Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title