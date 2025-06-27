Kayseri Valisi Çiçek, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hürriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. Çiçek, sorunların çözümü için anında talimatlar verdi.
Kayseri Valisi Gökmen Çicek; mahalle ziyaretlerine devam ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.
Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çiçek; vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında ilgili kurumlara anında talimat verdi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade eden Vali Çiçek; vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda elinden geleni yapacağını belirtti. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel