Kayseri Valisi Çiçek, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Kayseri Valisi Çiçek, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hürriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. Çiçek, sorunların çözümü için anında talimatlar verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çicek; mahalle ziyaretlerine devam ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çiçek; vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında ilgili kurumlara anında talimat verdi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade eden Vali Çiçek; vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda elinden geleni yapacağını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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