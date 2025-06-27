Kayseri Valisi Çiçek, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Kayseri Valisi Gökmen Çicek; mahalle ziyaretlerine devam ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çiçek; vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında ilgili kurumlara anında talimat verdi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade eden Vali Çiçek; vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda elinden geleni yapacağını belirtti. - KAYSERİ