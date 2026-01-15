Haberler

Rektör Karamustafa: "Kandiller, toplumsal birlikteliği güçlendiren, manevi değerleri diri tutan özel zamanlardır"

Rektör Karamustafa: 'Kandiller, toplumsal birlikteliği güçlendiren, manevi değerleri diri tutan özel zamanlardır'
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, geceyi manevi değerlerin pekiştirilmesi ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında kandillerin toplumsal birlikteliği güçlendiren, manevi değerleri diri tutan özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Miraç Kandili'nin bireysel ve toplumsal arınma açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Üç aylar içerisinde yer alan ve manevi değeri son derece yüksek olan Miraç Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Miraç gecesi, İslamiyet'te büyük anlam taşıyan beş vakit namazın farz kılındığı, ilahi hikmetlerle dolu müstesna bir gecedir. Bu anlamlı gecenin; dua, ibadet, tövbe ve istiğfarla idrak edilmesi, manevi hayatımız açısından büyük önem arz etmektedir. Ortak inanç ve değerlerimizi yeniden hatırlamamıza vesile olan bu mübarek gece, aynı zamanda hayatımızın muhasebesini yapmamız için önemli bir imkan sunmaktadır. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli ve hoşgörü kültürünü toplumsal hayatın her alanında hakim kılmalıyız. Kayseri Üniversitesi olarak milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmayı temel bir sorumluluk ve kurumsal ilke olarak görüyoruz. Gönüllerin arındığı, huzur ve barışın yeryüzüne egemen olduğu bir gelecek temennisiyle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor; hayırlara vesile olmasını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
