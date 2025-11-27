Kayseri Turizm Master Planı, Kültür ve Turizm Bakanı'na Sunuldu

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından hazırlanan ve 2025-2030 dönemini kapsayan Kayseri Turizm Master Planı; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığındaki heyete sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Kayseri Üniversitesi Rektörü ve Kayseri Turizm Master Planı Lideri Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KÜN Turizm Master Planları Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Gülcan ile KÜN Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halil Burak Sakal katıldı. Türkiye'nin farklı şehirleri için bilimsel yöntemlerle turizm master planları hazırlayarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan Kapadokya Üniversitesi, Kayseri'nin turizm geleceğine yön verecek kapsamlı ve uygulanabilir yol haritasını Bakan Ersoy'un başkanlığını yaptığı heyete sundu. Toplantıda; turizmi 81 ile ve 12 aya yayma hedefi doğrultusunda Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal potansiyelini öne çıkaracak stratejik hedefler, uygulanabilir adımlar ile kısa, orta ve uzun vadeli planlar ele alındı. Master planın, Kayseri'nin sürdürülebilir turizm vizyonunu güçlendirmesi, rekabet gücünü artırması ve kentin ulusal-uluslararası ölçekte cazibesini yükseltmesi hedefleniyor.

Planın sunumunun ardından açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Kayseri'nin tarihi mirası, kültürel zenginliği ve sahip olduğu güçlü turizm potansiyelinin daha görünür kılınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Bakan Ersoy, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla ziyaretçi çeken bir cazibe merkezine dönüşmesi için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - NEVŞEHİR