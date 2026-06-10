Kayseri Ticaret MTAL'de 100. yıl coşkusu

Kayseri'nin köklü eğitim kurumlarından Kayseri Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 100. yılını büyük bir coşku ve geniş katılımla kutladı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda eğitim camiası, yerel yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve mezunlar bir araya geldi. Programda yapılan konuşmalarda okulun yüz yıllık geçmişi, mesleki eğitim alanındaki öncü rolü ve Kayseri'nin ticari hayatına kazandırdığı değerler vurgulandı. Etkinlikte mehteran takımının sahne aldığı gösterisi de dikkatlerin odağı oldu. Tarihi marşlarla törene renk katan mehteran takımı, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Büyük ilgi gören gösteri, okulun 100. yıl kutlamalarına farklı bir anlam kattı. Program sonunda okulun bir asırlık eğitim yolculuğunu simgeleyen 100. yıl pastası protokol üyeleri ve okul yönetimi tarafından kesildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kutlama, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı