'Kayseri Tanıtım Günleri' Bakan Bolat'ın katılımıyla başladı

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kayseri Tanıtım Günü etkinliklerinin açılışı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapıldı. Kayseri'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kayseri Tanıtım Günleri'nin açılışı programı gerçekleşti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde etkinliğe Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışı Mehter takımı eşliğinde kurdele kesilerek yapıldı. 11-14 Haziran arasındaki etkinliklerde ziyaretçiler, Kayseri mantısı, Develi cıvıklısı, Kayseri yağlaması gibi yöresel lezzetleri fırsatı bulabilecek.

Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kayseri'nin potansiyelini, Kayseri'nin kendi aralarındaki birlikteliği, çalışkanlığı, helal kazançlarını, sosyal sorumluluk alanında üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını, devletin üzerinden yapılacak yükü aldıklarını, zekatlarını verdiklerine şahitlik ettim. Her şehre gittiğinizde herhalde 5 tane örnek verseniz 1 tanesini mutlaka Kayseri'yi örnek verirsiniz" şeklinde konuştu.

Programa katılmaya kendisine görev bildiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kayseri'nin 10 bin yıllık bir mazisi var. M.Ö. 8000 yılına dayanıyor. Kültepe'de ilk medeniyetin kurulduğu bölge. Ben de Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne birkaç defa katıldım ve önemli bir zirve. Bu anlamda Kayseri'yi şehirciliğin de merkezi olarak görüyorum. Erciyes kayak turizminin merkezi oldu. Bu son 15-20 yılda gerçekleşti. Erciyes'in kayak turizmi merkezi olması ve hakikaten bu anlamda turizmde de büyük bir atak gösterdi. Yine ulaştırmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yollar Kayseri'den geçerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel de, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Kayseri İl Tanıtım Günleri'nde İstanbul'da yine bir Kayseri rüzgarı estiriyoruz. Bu seneki mottomuz 'zirvesi karlı, ticareti karlı şehir Kayseri' İstanbul'da sloganıyla, Kayseri mutfağıyla, kültürüyle, sanatıyla 11-14 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bütün İstanbullularla ve Kayserili hemşehrilerimizle buluşuyor. Kayseri mutfağının bütün zenginlikleri burada. Pastırması burada, sucuğu burada, mantısı burada, yağlaması burada, Kayseri kültürü, tarihi burada. Kültepe Kaniş-Karum'undan, Talas'taki taş evlerinden, halısından bütün kültürel özellikleri bu festivalde hemşehrilerimiz ve İstanbullular görebilecekler, ziyaret edebilecekler. O tatları, o lezzetleri tadabilecekler. Güzel bir festival, güzel bir İstanbul havasında bütün hemşehrilerimizi ve İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin stantları gezmesiyle açılış programı sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı