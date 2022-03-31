Kayseri Şeker'den ikinci zam müjdesi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker, üç ay arayla çalışanların maaşlarına ikinci zammını yaptı. Sendikalı çalışanların ücretlerine yüzde 8 ila 13 oranında zam yapılırken, sözleşmeli personel ücretlerinde seyyanen 675 lira artışa gidildi.

Kayseri Şeker'de daimi, stajyer, muvakkat ve sözleşmeli personel maaşlarına üç ay içinde ikinci zam yapıldı. Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda çalışanlarla bir araya gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay zam müjdesini açıkladı. Başkan Akay; "Kayseri Şeker olarak çalışanlarımızın ücretlerinde üç ay arayla ikinci kez iyileştirmeye gittik. Çalışanlarımızın daha fazla gelir elde etmesi için imkanlar çerçevesinde sendikalı çalışanlarımızın ücretlerinde yüzde 8 ila 13 oranında artış sağlarken, sözleşmeli personel ücretlerini de seyyanen 675 lira artırdık. Güle güle, ağız tadıyla harcasınlar. Kayseri Şeker çiftçisinin olduğu gibi çalışanının da her zaman yanındadır. Çalışanlarımızın yaşam standardını artırmak, ekonomilerine katkıda bulunmak bizler için son derece önemlidir. Kayseri Şeker, çiftçisiyle, çalışanıyla büyük ve güçlü bir ailedir" diye konuştu.

Başkan Akay'ın zam müjdesi Kayseri Şeker çalışanları tarafından sevinçle karşılandı. Üç ay arayla ikinci kez zam almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren çalışanlar; "Başta Başkanımız Hüseyin Akay olmak üzere, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Yönetimi'ne teşekkür ediyoruz" dediler. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel