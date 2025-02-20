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Kayseri Şehir Hastanesi'nde Sosyal Sağlık Market İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla açılan sosyal sağlık market, tedavi gören ihtiyaç sahibi hastaların kıyafet, bakım ürünleri ve acil ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor. Ayrıca, depremzede hastalara da aralıksız hizmet veriyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2 yıl önce açılan sosyal sağlık markette hastanede tedavi gören ihtiyaç sahibi hastaların ihtiyaçları karşılanıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında hastaneye sosyal sağlık market açıldı. Hayırseverler tarafından verilen kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, doğum paketi mont gibi eşyaların bulunduğu market, ihtiyaç sahibi hastaların umudu oldu. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri Şehir Hastanesine getirilen yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığı sosyal market, vatandaşlardan tam not aldı.

Sosyal market hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şeyma Yıldız, "Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören yüzlerce hastanın ihtiyaçları sosyal market birimi tarafından temin edilmektedir. Kimsesiz, yoksul, engelli ve acil şekilde hazırlıksız gelen hastaların hastane içindeki ihtiyaçları sosyal market birimi tarafından ücretsiz şekilde karşılanmaktadır. Hastanede yattığı sürece kıyafet, iç çamaşırı, terlik, kişisel bakım malzemesi, koltuk değneği gibi ihtiyacı olan hastalar ihtiyaçlarını servis sorumlu hemşiresine bildirmekte, sorumlu hemşire tarafından sosyal markete bir liste iletilmekte ve bu listedeki ihtiyaçlar Sosyal hizmet uzmanlarının onayı da alındıktan sonra taşıma personeli aracılığıyla hastalara ulaştırılmaktadır. 5 Şubat 2023 yılında hizmete açılan Sosyal Market 6 Şubat depremleri boyunca da yüzlerce depremzede hastamıza aralıksız olarak hizmet vermiştir. Marketimizde 2024 yılında 1980 hastanın ihtiyacı karşılanmıştır. Projemizin amacı ihtiyaç sahibi olan hastalarımızın ihtiyaçlarını devlet tarafından giderip mağduriyetlerini ortadan kaldırmaktır ve yardımlaşmanın toplumumuz için önemini bir kez daha vurgulamaktır. Açıldığı günden itibaren Sosyal Markete destek veren Kızılay Kayseri Şubesine, Melikgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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