Kayseri protokolü 'Gesi Bağları'nı söyledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri protokolü 'Gesi Bağları'nı söyledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kayseri protokolü 'Gesi Bağları'nı söyledi

Kayseri Valiliği ve KUMSmall AVM iş birliğinde düzenlenen 'Eğlenceli Bir Anlatımla Hayatımız İletişim' konulu söyleşiye katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 'Gesi Bağları' türküsünü söyledi.

Kayseri Valiliği ve KUMSmall AVM iş birliğinde düzenlenen 'Eğlenceli Bir Anlatımla Hayatımız İletişim' konulu söyleşiye katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin 'Gesi Bağları' türküsünü söyledi.

Ünlü radyocular Hopdedik Ayhan, Umut Öztürk ile haber spikerleri Merve Özkan ve Mehmet Aydın'ın katılımı ile düzenlenen söyleşiye katılan protokol üyeleri, konuşmacıların ricasını kırmayarak türkü seslendirdi. Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç mikrofonu alarak Kayseri'nin yöresel türküsü olan 'Gesi Bağları'nı seslendirdi.

Başkan Büyükkılıç'tan İHA'ya övgü

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, türküyü söylemeye başlamadan önce İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) objektifine bakarak, "Kayda girdi yalnız, İhlas Haber Ajansı burada. Dünyaya yayılacak bu görüntü" diyerek İHA'dan övgüyle bahsetti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Memduh Büyükkılıç Gökmen Çiçek Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title