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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde muhtar, Türk bayrağını yeniledi

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yeni seçilen muhtar Osman Korkmaz, ilk iş olarak mahallesinin tepesinde bulunan Türk bayrağını yeniledi.

İlçeye bağlı Kuşcağız Mahallesi'nde bir oyla rakibini geçerek muhtar seçilen Osman Korkmaz, ilk iş olarak mahallenin en tepe noktasında bulunan Türk bayrağını yeniledi. Muhtar tarafından mahallede yaşayan vatandaşların da yardımı ile indirilen direkteki yıpranmış Türk bayrağı yenisi ile değiştirilerek, yeniden göndere çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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